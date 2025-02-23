انطلاق التشييع الرمزي للسيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين (رضوان الله تعالى عليهم) في الكاظمية

بدأت قبل قليل، مراسم التشييع الرمزي للسيدين الشهيدين نصر الله وهاشم صفي الدين(رضوان الله تعالى عليهم)، في مدينة الكاظمية المقدسة، حيث كانت حشوداً كبيرة من المواطنين بدأوا منذ ساعات بالتوافد الى جسر الأئمة باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة، للمشاركة بالتشييع الرمزي للسيدين الشهيدين نصر الله وهاشم صفي الدين (رضوان الله تعالى عليهم).

في حين أغلقت القوات الأمنية الجسر أمام حركة السير، كما انتشرت بشكل واسع في المنطقة لتنظيم عملية التشييع.