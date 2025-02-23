هيئة النزاهة الاتحادية تؤكد ضرورة ملاحقة مقترفي أعمال المساومة والابتزاز

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي ورئيس هيئة الاستثمار، حيدر مكية، اليوم الأحد، ضرورة ملاحقة مقترفي أعمال المساومة والابتزاز، حيث ذكر بيان لهيئة النزاهة، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي بحث مع رئيس هيئة الاستثمار، حيدر مكية، سبل توفير بيئة عمل نزيهة آمنة، خالية من المساومة والابتزاز، جاذبة للاستثمار لتسريع وتيرة الإعمار والبناء في البلد".

كما أوضح البيان، أن "الجانبين أكدا ضرورة ملاحقة كل من تسول له نفسه لاقتراف أعمال المساومة والابتزاز التي تمثل بيئة طاردة للاستثمار وتعرقل الجهود الحكومية في عمليات الإعمار وتحقيق التنمية".