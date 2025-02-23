وزارة الموارد المائية تعلن عن لقاء مرتقب مع الجانب التركي لبحث الإطلاقات باتجاه العراق

أعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الأحد، عن لقاء مرتقب مع الجانب التركي لبحث الإطلاقات باتجاه العراق، فيما أكد اتخاذ إجراءات لوقف الهدر في بحر النجف الأشرف، حيث ذكر ذياب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة ومحافظ النجف، إنه "تم عقد مؤتمر صحفي مشترك لمناقشة الخطة الزراعية للموسم المقبل، إضافة إلى سبل إنعاش هور ابن نجم".

وأوضح، أن "البلاد تواجه تحديا كبيرا يتمثل في نقص الموارد المائية، مما يستدعي إدارة عادلة للمياه"، مشيرا إلى، أن "أهمية التنسيق مع الحكومة المحلية ووزارة الزراعة لتحقيق هذا الهدف"، منوّهاً إلى، أن "وجود آبار تدفقية في بحر النجف"، مؤكدا، أن "الوزارة تعمل على السيطرة عليها للحد من الهدر المائي".

وأضاف، "هناك نوع من الاستقرار في هور ابن نجم، حيث شهدت السنوات الأخيرة انخفاضا في معدلات الهجرة منه، بفضل وصول كميات من المياه".

وتابع الوزير، أن "الوزارة تسعى لتحقيق العدالة في توزيع المياه، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية، في ظل قلة الأمطار المسجلة"، كاشفا عن "لقاء مرتقب مع وفد تركي لمناقشة مسألة الإطلاقات المائية، في ظل التحديات التي تفرضها قلة الموارد وارتفاع الطلب على المياه"، وذكر بأن "الأولوية الحالية تتمثل في ضمان توفير المياه للمستقبل، من خلال توزيع الضغط بين الدول المعنية".

فيما أشار إلى، أن "المساحات الزراعية التي تم إقرارها جاءت وفقا لسياسة التوزيع العادل للمياه في جميع المناطق الزراعية"، موضحا، أن "الوزارة، ومن خلال صور الأقمار الصناعية، أصبحت قادرة على تحديد المساحات التي تتم زراعتها بالمحاصيل الموسمية".

وأردف، أن "70 بالمئة من الموارد المائية للعراق تأتي من خارج الحدود، مما يستوجب تأمين المياه للموسم الصيفي، خصوصا مع انخفاض معدلات تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء".

كما قال أن "جميع الدول الواقعة ضمن حوض نهر الفرات تشهد توسعا سكانيا، مما يمثل تحديا لإعادة تقسيم المياه"، مشيرا إلى، أن "أهمية إيجاد بدائل من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الري، وزراعة بذور ذات إنتاجية أعلى من حيث الكم والنوع".

كذلك بين، أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يواصل دعم القطاع الزراعي من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، رغم التحديات التي تواجه البلاد، مثل نقص الموارد المائية السطحية والتضخم السكاني".

وتابع، "وزعنا المرشات المحورية في المناطق الصحراوية بغية تعزيز الزراعة في هذه المناطق، أما في ما يتعلق ببحر النجف، فإن الآبار التدفقية تعمل بشكل طبيعي، وأن الوزارة تمكنت من السيطرة عليها للحفاظ على الثروة المائية وحدود البحر، كاشفا عن خطط لتطوير المنطقة عبر مشاريع تربية الأسماك وتعزيز الجانب السياحي".

أما بخصوص هور ابن نجم، فذكر الوزير، أن "تأمين المياه فيه أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، بناء على توصيات الاستشاري والخبير الإيطالي بشأن المنطقة"، موضحا، أن "الوزارة تعمل على تنويع الثروة السمكية والحيوانية، بهدف ضمان استدامة الهور والحفاظ على منسوب المياه عند مستوى مستقر".

وفي ما يخص الأهوار بجنوب العراق، أشار الوزير، إلى أن "السنوات الماضية شهدت موجة هجرة سكانية من هذه المناطق، لكن مع عودة المياه، استقرت العائلات مجددا في الأهوار".

أما في ما يتعلق بمحصول الحنطة، فقد أكد ذياب، أن "هناك فائضا في الإنتاج، مما يعكس حالة الاستقرار في هذا المحصول الاستراتيجي".

فيما نوه إلى، أن "الوزارة تعمل على تعزيز الاستقرار الزراعي في محافظة النجف، نظرا لأهميتها في زراعة الشلب والحنطة خلال المواسم المختلفة"، مشددا على، "ضرورة دعم المحافظة عبر تنفيذ جميع الالتزامات المقررة، من خلال إشراف الفريق المتقدم في الوزارة".