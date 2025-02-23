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وزارة الزراعة تعلن عن مشروع كبير يوفر 13,000 مرشة محورية للمزارعين


صرّح وزير الزراعة، عباس العلياوي، اليوم الأحد، عن مشروع كبير يوفر 13,000 مرشة محورية للمزارعين، فيما أشار الى أن ملف تعويضات الفلاحين في مراحله النهائية، إذ ذكر العلياوي، في مؤتمر صحفي من النجف، إن "هناك تنسيقا عاليا مع وزارة الموارد المائية وحكومة النجف"، مشددا على "تحقيق النجاح في الموسم الزراعي الحالي".

وأوضح أن "التعاون المشترك ضروري لزيادة الآبار وتقليل الهدر المائي، حيث تمت زراعة أكثر من مليون متر مربع، وهي مساحة كبيرة ساهمت في تشغيل آلاف الأشخاص، ونحن بحاجة إلى استدامة في توفير المياه لهور ابن نجم".

وفيما يتعلق بتعويضات الفلاحين المتأثرين بمنع زراعة الشلب، بيّن أن "الملف الآن في مراحله النهائية وسيعرض على مجلس الوزراء في وقت لاحق، إلى حين تحسن الوضع المالي"، منوها إلى، أن "حصة النجف الزراعية كان مخصصا لها 5000 دونم، وارتفع الان إلى، 200,000 دونم من المساحة المزروعة".

كما أضاف، أن "وزارة الموارد المائية شريكة معنا في تنفيذ خطط الزراعة، بالتعاون مع الحكومات المحلية، وهدفنا الحالي هو استدامة الزراعة في محافظة النجف"، لافتا إلى، أن "هناك مشروعا كبيرا لزراعة الصحراء، يشمل توفير 13,000 مرشة محورية للمزارعين".

 كذلك أكد الوزير، أنه "من الضروري ضمان استدامة المياه في الهور من خلال التنسيق مع وزارة الموارد المائية والحكومة المحلية"، لافتا إلى، أن "وزارته وفرت أنواعا كثيرة من الأسماك لهور ابن نجم، ولكن لا تزال هناك حاجة لضمان استدامة المياه في المنطقة".

ونوه على، أن "هنالك نوعين من التعويضات للفلاحين في المحافظة: الأول يتعلق بمنع زراعة الشلب، والثاني يتعلق بالأمطار التي تضررت منها المحاصيل، بمبلغ يصل إلى 136 مليار دينار".

وبين، أن "هناك تحديات تتعلق بالموازنة التي تحتاج إلى إقرار لتوفير التعويضات المناسبة للفلاحين، بالإضافة إلى مبلغ 206 مليارات دينار لتعويض خسائر الزراعة في المحافظات التي تعرضت لمشاكل في المحاصيل بسبب الحالوب"، كما ذكر وزير الزراعة، أنه "تمت زراعة أكثر من 200,000 دونم بمحصول الحنطة، وهو ما يعد نجاحا مهما للموسم الزراعي الحالي".

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