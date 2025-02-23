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وزارة التخطيط: غداً موعد الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد السكاني


 

 صرّحت وزارة التخطيط العراقية عن موعد الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان، والتي ستكشف غدا الاثنين خلال مؤتمر صحفي موسع، سيحضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء دول مختلفة. 

وقد تم تنفيذ التعداد السكاني في العراق في نوفمبر 2024، وأعلن بشكل مبدئي أن عدد سكان العراق بلغ 45.4 مليون نسمة، مع توزيع متساو تقريبا بين الذكور والإناث.

وبرغم الإعلان المبدئي، تأجل الإعلان عن النتائج النهائية عدة مرات، حيث كان من المتوقع الإعلان عنها في عام 2023، إلا أن الظروف السياسية وتأخر إقرار الموازنة الاتحادية أسهما في تأجيل التعداد إلى أكتوبر/ نوفمبر 2024.

ومن المقرر أن تكشف النتائج النهائية للتعداد عن الوضع السكاني للمجتمع العراقي بدقة أكبر، وهي بيانات ينتظرها الجميع بفارغ الصبر لما لها من أهمية في التخطيط التنموي وصياغة السياسات المستقبلية.

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وزارة التخطيط: غداً موعد الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد السكاني
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