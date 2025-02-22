الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ بمحافظة كربلاء المقدسة بمناسبة تشييع سماحة شهيد الامة.
وكالة انباء براثا
135
2025-02-22
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ بمحافظة كربلاء المقدسة بمناسبة تشييع سماحة شهيد الامة.
تحرير مختطفة واعتقال الخاطفين في بغداد
التربية توضح بشأن تعطيل دوام المدارس غداً الأحد
الاستخبارات العسكرية تعتقل عدد من المتهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في الأنبار
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: المرأة العراقية تعد نموذجاً مشرفاً للنساء
الأعرجي يعقد اجتماعا في أربيل لتنفيذ الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران
الأمن النيابية تعلق على تقارير أجنبية بشأن وجود تنظيمات مسلحة اجنبية داخل العراق
العراق ينفي التقارير بشأن تهديدات واشنطن حول استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان
يحرمهم من فرصة تاريخية دعوات لإعلان غدا "عطلة رسمية" للمشاركة في التشييع الرمزي للشهيد السيد حسن نصر الله
التربية تمنع وجود معاونين نساء في مدارس البنين وذكور في مدارس البنات
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ذكرى الفتيا المباركة للسيد السيستاني دام ظله الشريف وأبعاد الاستجابة الواسعة لنداء المرجعية العليا
380
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد
327
الإعلان عن تحالف بين السامرائي والنجيفي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة
321
بيان غاضب من النزاهة النيابية بالضد من رئيس هيئة الاستثمار: تصريحاتك لن تمر مرور الكرام
320
في خطوة تاريخية.. الفيليون يتوجهون لمحاكم لاهاي وجنيف لتدويل إبادتهم
307
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
حيدر الاعرجي
: دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم
: احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
Muna
: بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع
:
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان
: هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع
:
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج
: اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي
: الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع
:
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher
: وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع
:
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني
: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع
:
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي
: السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع
:
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن
: حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك