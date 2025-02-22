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التربية توضح بشأن تعطيل دوام المدارس غداً الأحد


أوضحت وزارة التربية، اليوم السبت (22 شباط 2025)، آلية تعطيل الدوام في المدارس، مشيرة إلى أن التعطيل في بغداد يكون مركزياً فقط، أي يتم اتخاذ القرار من قبل الوزارة بشكل مركزي، بينما تعطيل المحافظات يشمل جميع المدارس في تلك المحافظة.  

جاء هذا التوضيح للجريدة الرسمية ، في إطار تنظيم آلية التعطيل بسبب الظروف الجوية أو الأحداث الطارئة التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية.

يُذكر أن وزارة التربية تتخذ قرارات التعطيل بناءً على تقييم الوضع العام بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن مصلحة الطلبة والعاملين في القطاع التربوي.

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التربية توضح بشأن تعطيل دوام المدارس غداً الأحد
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