الاستخبارات العسكرية تعتقل عدد من المتهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن تنفيذ عمليات أمنية ناجحة في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان،: جاءت هذه العمليات بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها شعبة استخبارات الفرقة العاشرة، وبالتنسيق مع القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة.

وأضافت: تمكنت المفارز الاستخبارية والأمنية من إلقاء القبض على عددٍ من المتهمين المطلوبين للقضاء وفق أحكام قانونية مختلفة.

وأكدت: كما تم ضبط أسلحة وذخائر وعجلات غير مرخصة كانت بحوزتهم. وأُحيل المتهمون والمضبوطات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.