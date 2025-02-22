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رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيراني يبحثان أمن الحدود ومكافحة التهريب


استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسكندر مؤمني، حيث جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها امن الحدود المشتركة في ضوء الاتفاقات الموقعة، وكذلك التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات وضبط الحدود، والتنسيق في عمل المنافذ الحدودية بما يحقق الأمن والاستقرار.

كما شهد اللقاء مناقشة اجراءات تسهيل تفويج الزائرين الايرانيين للعتبات الدينية في العراق، والتأكيد على تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية العراقية ونظيرتها الإيرانية بشأن الاعتراف المتبادل برخصة القيادة بين البلدين.

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رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيراني يبحثان أمن الحدود ومكافحة التهريب
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