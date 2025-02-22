عمليات بغداد: رفع العديد من السيطرات لضمان الأمن في المناطق

صرّح قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم السبت، عن وضع وتنفيذ خطة لرفع العديد من السيطرات الداخلية في العاصمة واستبدالها بدوريات النجدة والشرطة المحلية، حيث أوضح، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "قيادة العمليات شرعت برفع العديد من السيطرات داخل العاصمة بغداد، وذلك في إطار البرنامج الحكومي الهادف إلى تقليل المظاهر المسلحة وتعزيز الأمن في المدينة".

وبيّن أن "البديل عن هذه السيطرات سيكون الاعتماد على دوريات النجدة والشرطة المحلية، لضمان الأمن في المناطق التي تم رفع السيطرات منها."