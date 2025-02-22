مديرية شرطة سامراء تعتقل متهما بالإرهاب

صرّحت مديرية شرطة قضاء سامراء، اليوم السبت، باعتقال متهم بالإرهاب من خلال كمين محكم، إذ ذكرت المديرية في بيان لها، إنه "بعد جهود استخبارية وتنسيق عالٍ بين قسم شرطة الضلوعية وقسم استخبارات ومكافحة ارهاب الضلوعية وبعد ورود معلومات بتواجد المتهم وفق المادة 4 ارهاب (م_ر_م) ضمن قاطع المسؤولية، تمكن الفريق بعد نصب كمين محكم في سيطرة الجسر من إلقاء القبض عليه".

وأوضحت المديرية، أن "الاوراق التحقيقية تنم تنظيمها أصولياً وعرضت على قاضي تحقيق الخفر في الضلوعية وأُحيل إلى جهة الطلب لينال جزاءه العادل وفق القانون".