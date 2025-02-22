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رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في مباشرة الشركات بكردستان لاستئناف إنتاج النفط


 

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بالإسراع في مباشرة الشركات بكردستان لاستئناف إنتاج النفط، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني"، مبينا انه "جرى التباحث في أهم الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، ومتابعة سير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف القطاعات والمجالات".

ولفت رئيس الوزراء إلى "أهمية المضي في تنفيذ الاتفاقات المشتركة، خصوصاً في ضوء تمرير مجلس النواب التعديل الأخير على قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز الاقتصاد العراقي وتلبية متطلبات أبناء شعبنا"، مشدداً على "ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي".

 بالمقابل، أكد بارزاني "استمرار التواصل والتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل التنسيق العالي في جميع النواحي الخدمية والاقتصادية، في إطار التنمية وتقديم الخدمات وترسيخ الاستقرار".

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