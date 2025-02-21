الفياض: المنصب أول ما اضحي به والحديث بالخفاء ضد الحشد "خيانة"

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ضرورة تشريع قانون تعديل قانون الحشد الشعبي، فيما أشار الى أن تمرير القانون الحشد سيستند لقانون الخدمة والتقاعد.

وقال الفياض في لقاء متلفز، إنه "لم ادخل في أي سجال يخص السن التقاعدي ولا اخشى من الحملات الإعلامية"، مضيفا: "نحن من يدافع عن حقوق الحشد الشعبي ورئاسة هيئة الحشد تمثل هويتها".

وتابع، أن "الحشد الشعبي في حالة انقياد للقائد العام والعمليات المشتركة، والحشد ضرورة قصوى في الدفاع عن العراق حاليا ومستقبلا لأن التحديات قائمة والاوضاع في المنطقة تتحرك بسرعة وتغلي"، مردفا بالقول، إن "الحشد الشعبي أحد اهم ركائز حماية الدولة والنظام السياسي"، على حد تعبيره.

الفياض قال أيضا، إن "ابسط مقاتل في الحشد الشعبي استشهد هو افضل مني ولا نخشى التهديد والجعجعة، ولم نتعرض لأية ضغوطات أو تهديدات وما اسمعه من اراء وكلام لا يعنيني".

وأكمل: "لست من النوع الذي يرى قيمته من خلال المنصب، والحشد مؤسسة تابعة للقائد العام والعمل بالخفاء ضده هو خيانة".

واختتم الفياض حديثه بالقول: الموقع هو أول ما اضحي به من اجل الحشد الشعبي".