الأخبار

الفياض: المنصب أول ما اضحي به والحديث بالخفاء ضد الحشد "خيانة"


أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ضرورة تشريع قانون تعديل قانون الحشد الشعبي، فيما أشار الى أن تمرير القانون الحشد سيستند لقانون الخدمة والتقاعد.

وقال الفياض في لقاء متلفز، إنه "لم ادخل في أي سجال يخص السن التقاعدي ولا اخشى من الحملات الإعلامية"، مضيفا: "نحن من يدافع عن حقوق الحشد الشعبي ورئاسة هيئة الحشد تمثل هويتها".

وتابع، أن "الحشد الشعبي في حالة انقياد للقائد العام والعمليات المشتركة، والحشد ضرورة قصوى في الدفاع عن العراق حاليا ومستقبلا لأن التحديات قائمة والاوضاع في المنطقة تتحرك بسرعة وتغلي"، مردفا بالقول، إن "الحشد الشعبي أحد اهم ركائز حماية الدولة والنظام السياسي"، على حد تعبيره.

الفياض قال أيضا، إن "ابسط مقاتل في الحشد الشعبي استشهد هو افضل مني ولا نخشى التهديد والجعجعة، ولم نتعرض لأية ضغوطات أو تهديدات وما اسمعه من اراء وكلام لا يعنيني".

وأكمل: "لست من النوع الذي يرى قيمته من خلال المنصب، والحشد مؤسسة تابعة للقائد العام والعمل بالخفاء ضده هو خيانة".

واختتم الفياض حديثه بالقول: الموقع هو أول ما اضحي به من اجل الحشد الشعبي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تشييع ودفن رفات الايزيديين من ضحايا داعش في سنجار
الفياض: المنصب أول ما اضحي به والحديث بالخفاء ضد الحشد "خيانة"
مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت "التقصير والإهمال" في عقارات الدولة
العراق والأمم المتحدة يبحثان آليات التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة
القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام
الاعدام والمؤبد بحق قاتلي الشهيد البطل "مصطفى سامي"
العامري: ما يجري في سوريا مشروع أمريكي صهيوني والأتراك الطرف الأضعف فيه
مكافحة الإرهاب يدمر 18 وكراً و7 أنفاق للإرهابيين في سلسلة جبال قرچوغ
أكثر من 4000 طالبة جامعية يؤدّين قسم التخرج من جوار مرقد ابا الفضل العباس عليه السلام
العراق في المرتبة 98 عالميا و12 عربيا في مؤشر القوة الناعمة لعام 2025
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك