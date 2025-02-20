محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل.

وذكر بيان للمحافظة أنه "استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد، محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، فانه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، الموافق (٢٣/٢/٢٠٢٥) في ديوان المحافظة والدوائر التابعة للمحافظة".

وبين، ان "ذلك إكراما وتقديرا لمراسم تشييع سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، وكون هذه المناسبة العظيمة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين.. وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".