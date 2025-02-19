رئيس الوزراء يوجه بالمتابعة الحثيثة والقطاعية للمضيّ في تنفيذ مذكرات التفاهم مع بريطانيا

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بالمتابعة الحثيثة والقطاعية من قبل الوزارات وفق الاختصاص، للمضيّ في تنفيذ مذكرات التفاهم مع بريطانيا.

وقال مكتبه الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان: إن "السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة مخرجات زيارته الرسمية الأخيرة إلى بريطانيا، واستعراض مسارات عمل مذكرات التفاهم التي جرى إبرامها خلال الزيارة، وسبل المضيّ في تنفيذها".

وأكد السوداني، خلال الاجتماع بحسب البيان - على "أهمية تفعيل كل القطاعات المشتركة في ضوء البيان المشترك مع نظيره البريطاني، وتوسعة مديات التنفيذ، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والنفطي والصناعي، والتعاون في تنمية القطاع الزراعي، إضافة إلى مذكرات التفاهم مع الجامعات البريطانية، والمذكرات التي جرى توقيعها بين شركات القطاع الخاص في البلدين".

ووجه رئيس الوزراء بـ"المتابعة الحثيثة والقطاعية من قبل الوزارات وفق الاختصاص، للمضيّ في تنفيذ مذكرات التفاهم، وما ينتج عنها من اتفاقات وخطوات تنفيذية ميدانية".