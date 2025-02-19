الاستخبارات تضبط أسلحة ومكتب حوالات غير مرخص ومخزن بضائع مهربة

أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم الأربعاء عن تنفيذ عدة عمليات ناجحة في مختلف المحافظات.

وقالت الوكالة في بيان ، إنه "استمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة، نفذت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة عملية نوعية بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مكتب للحوالات المالية يعمل بشكل غير قانوني"

وأضافت انه "تم ضبط المكتب بالجرم المشهود بعد رصد المعلومات المؤكدة، حيث تم إلقاء القبض على صاحب المكتب وضبط مبلغ كبير من العملة الأجنبية (الدولار) ومبالغ محلية يتم تداولها خلافاً للقوانين. كما تم ضبط أكثر من (190) بطاقة ماستر كارد داخل المكتب، كانت تُستخدم بشكل غير قانوني".

وفي سياق متصل، نفذت الوكالة عملية أخرى في محافظة الديوانية، حيث تم ضبط مخزن يحتوي على مواد تم إدخالها من دون المرور بإجراءات التحاسب الضريبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما تمكنت الوكالة من إلقاء القبض على متهم آخر في محافظة ديالى، كان يقوم بالمتاجرة بالأسلحة، حيث تم ضبط الأسلحة المختلفة الأنواع التي كانت بحوزته.

وأكدت الوكالة أن "المتهمين الثلاثة تم تدوين أقوالهم بالاعتراف، وتم إحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ العمليات بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية.