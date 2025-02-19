القضاء الإداري يرد دعوى القيسي ويثبت الحمداني رئيساً لمجلس بغداد

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، قراراً برد دعوى رئيس مجلس محافظة بغداد المقال عمار القيسي شكلاً وإلغاء الأمر الولائي، ليكون عمار الحمداني رئيساً لمجلس محافظة بغداد.

ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة والمُذيّل بتوقيع رئيسها المستشار عثمان سلمان العبودي، فقد قررت المحكمة بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي "القيسي" شكلا وتحميله الرسوم والمصاريف، واتعاب محاماة المدعى عليه/اضافة الى وظيفته البالغ قدرها 100 الف دينار توزع بينهم على وفق القانون.

وبهذا يكون "عمار الحمداني" رئيساً لمجلس محافظة بغداد بعد صدور قرار الحكم آنف الذكر.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في التاسع من شباط الجاري، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، واعادته الى منصبه.

وصوّت مجلس محافظة بغداد، مؤخرا على إقالة رئيسه عمار القيسي، بالأغلبية المطلقة للأعضاء بعد عدم القناعة على أجوبته في جلسة استجوابه.

وصوّت مجلس محافظة بغداد ايضا في جلسة عقدها، في الثامن من شباط، على انتخاب "عمّار الحمدني" رئيساً للمجلس خلفاً للمقال "عمار القيسي"، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور.