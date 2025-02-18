الاستخبارات تطيح بعدد من المطلوبين بالارهاب وتجارة المخدرات بعدد من المحافظات

اطاحت المديرية العامة للاستخبارات والامن بعدد من المطلوبين بالارهاب وتجارة المخدرات بمحافظات مختلفة .
وذكر بيان للمديرية :" ان مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القت القبض على احد المطلوبين بتهمة الارهاب في احدى مناطق بغداد ، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١/٤) ارهاب ".
واضاف :" اطاحت مفارز المديرية الميدانية ، عبر معلومات استخبارية دقيقة ، بعدد من تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود في محافظات ( ميسان ، المثنى ، النجف الاشرف) ، ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وادوات للتعاطي "
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