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مجلس الوزراء يقرّ حسم (5903) درجات وظيفية للاوائل وحملة الشهادات العليا


أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (18 شباط 2025)، حسم الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا بمجموع (5903) درجات وظيفية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، انه "تمت المصادقة على الدرجات الوظيفية ضمن الموازنات السابقة".

وكانت لجنة التعليم العالي النيابية فاتحت قبل يومين رئيس مجلس الوزراء لأجل إدارج ملف الأوائل وحملة الشهادات العليا على جدول أعمال مجلس الوزراء، بعد ان استكملت وزارة المالية الاجراءات المتعلقة بالحذف والاستحداث ضمن ملاك الوزارة وحسب الدرجات المصادق عليها.

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مجلس الوزراء يقرّ حسم (5903) درجات وظيفية للاوائل وحملة الشهادات العليا
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