بغداد تستعد لمراسم التشييع الرمزي للشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين

تشهد العاصمة بغداد ، يوم الاحد المقبل 23 شباط الجاري ، مراسم التشييع الرمزي لرمز المقاومة الامين العام السابق لحزب الله اللبناني " الشهيد السيد حسن نصر الله " ، وذلك في مدينة الكاظمية المقدسة على جسر الائمة في الساعة الرابعة عصراً .
يأتي ذلك ، فيما تتواصل الاستعدادات الشعبية في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية للتشييع التاريخي للشهيدين " السيد حسن نصر الله ، والسيد هاشم صفي الدين" اللذين استشهدا في الهجوم الصهيوني على جنوب لبنان.
وستقام مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين في العاصمة بيروت في 23 شباط الجاري
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha