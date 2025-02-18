بغداد تستعد لمراسم التشييع الرمزي للشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين

تشهد العاصمة بغداد ، يوم الاحد المقبل 23 شباط الجاري ، مراسم التشييع الرمزي لرمز المقاومة الامين العام السابق لحزب الله اللبناني " الشهيد السيد حسن نصر الله " ، وذلك في مدينة الكاظمية المقدسة على جسر الائمة في الساعة الرابعة عصراً .

يأتي ذلك ، فيما تتواصل الاستعدادات الشعبية في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية للتشييع التاريخي للشهيدين " السيد حسن نصر الله ، والسيد هاشم صفي الدين" اللذين استشهدا في الهجوم الصهيوني على جنوب لبنان.

وستقام مراسم تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين في العاصمة بيروت في 23 شباط الجاري