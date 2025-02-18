محافظ نينوى يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل بأثنين من اقضية المحافظة

وجه محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، بتعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل باثنين من اقضية المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان مقتضب ان "محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوجه بتعطيل الدوام الرسمي في قضاء تلعفر وقضاء سنجار يوم الخميس المقبل، بمناسبة عيد خضر الياس".

وأضاف، ان "هذا القرار يأتي ضمن إطار الاحتفال بالعيد وتعزيز الروح المجتمعية في المحافظة".

ويُحيي العراقيين عيد (خضر الياس) حيث يعدونه شخصية نورانية ومقدسة والذي يرافق مجيء عيده في موسم الربيع من السنة وبالتحديد في شهر شباط الجاري، حيث يعد عيد قدوم البركة وخصوبة الطبيعة.