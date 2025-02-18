بعد محافظة الديوانية، محافظة ذي قار تسجل إصابات بالحمى القلاعية!

صرّح مصدر طبي من محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل إصابات طفيفة بمرض الجاموس( الحمى القلاعية) في ثلاث مناطق، حيث ذكر مراسل قناة السومرية، ان "المحافظة سجلت حالات اصابة طفيفة في ثلاث مناطق من اقضية الشطرة وقلعة سكر وسوق الشيوخ".

وكانت مديرية البيطرة في محافظة الديوانية، قد اكدت أن إصابات الحمى القلاعية في المحافظة لا ترتق الى مستوى الخطورة، مشيرة الى قيامها بإجراءات احترازية بفحص عينات عشوائية.

فيما شكل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقتن سابق من اليوم لجنة تحقيقية، بخصوص ما أشيع من إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية، بعضوية عدد من المختصين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية.