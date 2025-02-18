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محافظ كركوك يؤكد أن اللجنة المكلفة تدرس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك


أكد محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المكلفة من القائد العام للقوات المسلحة تدرس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك، إذ ذكر مصطفى في، تصريح للوكالة الرسمية، إن "اللجنة تم تشكيلها بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصلت الى كركوك وعقدت اجتماعا موسعا حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية". 

كذلك أوضح أن "اللجنة تدرس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك على ضوء إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والعمل لحل المشاكل"، موضحا، أن "إدارة المحافظة ستعمل بكل جهد مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة للجميع".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قد أصدر توجيهات بشأن حادثة منع ممارسة المزارعين أعمالهم في أطراف كركوك.

كما ذكر"القائد العام للقوات المسلحة وجّه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم".

وأضاف أن "القائد العام أوعز بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان".

وتابع البيان: "نهيب بقطعاتنا الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر، كما نهيب بجميع الأطراف والقوى السياسية التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على إسناد القوات الأمنية في الحفاظ على كل المكتسبات الأمنية والأهداف الوطنية المشتركة".

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