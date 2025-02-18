وزير الكهرباء: العمل 24 ساعة لتسريع إنجاز مشروع الربط الخليجي مع العراق

أمر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، بتكثيف العمل على مدار الساعة من خلال نظام الشفتات الثلاث لتسريع إنجاز مشروع الربط الخليجي مع العراق، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما تم تحديد إعداد تقارير دورية كل (15) يوما لمتابعة نسب الإنجاز.

وفي ذات الصدد، استقبل الوزير وفدا من هيئة الربط الخليجي برئاسة الشيخ أحمد الإبراهيمي لبحث سبل تسريع المشروع الذي يهدف إلى تزويد العراق بالطاقة الكهربائية عبر خطين من محطة الوفرة الكويتية إلى محطة الفاو العراقية.

فيما يستمر العمل في مشروع الربط الكهربائي، حيث يتم حاليا إنجاز أعمال تركيب الأبراج في الجزء الممتد من سفوان إلى شط البصرة، بينما تتواصل الأعمال المدنية في باقي المقطع الممتد من شط البصرة إلى محطة الفاو.