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وزارة العدل تنشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها بالوقائع العراقية


 

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها بالوقائع العراقية، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددا من القوانين والأنظمة والتعليمات".

وأوضحت مدير عام الدائرة، هيفاء شكر محمود، إن "العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافة إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها".

كما أضافت، بأن "العدد تضمن أيضا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافة إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بالتعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذا اعتبارا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025"

 

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