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وزارة الزراعة تثبت خلو العجول المستوردة من أي أمراض وبائية


أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات ثبتت خلو العجول المستوردة من أي أمراض وبائية، حيث ذكرت المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "ظهرت إصابات في بعض الحيوانات بمناطق الفضيلية، وحي الوحدة، والنهروان، وجرف النداف، وهي تحت السيطرة ".

وأوضح، أن "دائرة البيطرة والجهات الساندة استنفرت فرقها الطبية على مدار الساعة منذ ظهور الإصابات، وتمكنت من محاصرة البؤر المصابة والتعامل معها للحد من انتشار المرض"، مشيرا إلى، أن "الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان، وتصيب فقط حيوان الجاموس".

ونفى الخزاعي ما تم تداوله بشأن الإصابات الناتجة عن استيراد شحنات مصابة، مؤكدا على، أن "جميع الشحنات المستوردة، بما فيها الباخرة القادمة من جيبوتي مؤخرا، خضعت لفحوصات دقيقة وثبت خلوها من أي أمراض وبائية". 

وأكد على، أن "وزارة الزراعة تتابع عن كثب جميع التطورات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة وصحة الثروة الحيوانية، لما تمثله من قطاع اقتصادي مهم يدعم الاقتصاد الوطني".

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