وزارة المالية: لا عجز مالي يؤثر على توزيع الرواتب

باشرت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفقا للسياقات المالية والتخصيصات المرصودة في قانون الموازنة العامة، إذ دعت الدائرة في بيان، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال المخولين لإستكمال متطلبات تمويل الرواتب اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأكدت الوزارة، التزامها الكامل بتوزيع مستحقات الموظفين والمتقاعدين والشبكة الاجتماعية وفق الجداول الزمنية، مؤكدة عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب، مع استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة.