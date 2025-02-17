الخارجية تبحث مع الممثل الاممي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية اقليميا ودوليا

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، شورش خالد سعيد مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على المستويين الاقليمي والدولي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية :"أن وكيل الوزارة استقبل، اليوم الاثنين ، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان في مقر الوزارة . وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين العراق والامم المتحدة في مختلف المجالات، لا سيما دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد".

كما تناول اللقاء وفق البيان،مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على المستويين الاقليمي والدولي".

من جانبه، اعرب الحسان عن تقديره للتطورات التي يشهدها العراق في مختلف المجالات، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار الاقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة .