وزيرة الاتصالات : وقعنا عقودا عالمية ونسعى لتعزيز الثقة بالممر العراقي الآمن للاتصالات الدولية الى اوروبا

احصت وزارة الاتصالات، سلسلة العقود الموقعة لإمرار الاتصالات الدولية إلى أوروبا عبر العراق، مشيرة إلى تعاقدات بعضها تم توقيعه وبعضها الاخر قيد التوقيع.

وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي لمجلس الأعمال العراقي البريطاني، اليوم الاثنين في العاصمة بغداد ، " لدينا ثلاث شبكات بنى تحتية ضخمة تعد الأكبر في الشرق الاوسط وتسمى Backbone ولدينا سين Backbone ، وهواوي Backbone ، ونوكيا Backbone ، وهذه ممتدة في كل أنحاء العراق وهي مملوكة للدولة ، والدولة تصرف على الاستثمارات لأجل أن توفرها للقطاع الخاص".

واضافت ، " وصلنا إلى أكثر من 4,000,000 خط كيبل الضوئي واصل للمنزل Viber فون ، وهو تقنية البرود باند وهذا يوصل خدمة إنترنت سريع لكل منزل في العراق ولكل مدرسة ، ونحن في طريقنا للمزيد من التنفيذ ".

واوضحت ، " نحن في العراق لدينا نسبة وصول بالإنترنت تكون كاملة بمختلف الطرق ، إما بالإنترنت الثابت او النقال مثل الموبايل لوجود عدة مرخصين ، والأرضية متوفرة للنهوض بمشاريع استثمارية فخمة".

وتابعت القول ، " في هذه الحكومة عملنا على مشاريع الترانزيت العالمي بشكل كبير ، لأن العراق هو الممر البري القصير الذي يربط الخليج العربي باوروبا عن طريق تركيا ، وهذا الممر قصير وآمن وسهل الصيانة لمرور الكوابل الضوئية مقارنة بالمسار الجغرافي البعيد الذي يأتي عبر البحار وصولا للبحر العربي مضيق باب المندب ، مع التهديدات الأمنية في هذا المضيق للاتصالات الدولية ، ثم مرورا بالبحر الأحمر ثم قناة السويس ثم البحر المتوسط وصولا إلى أوروبا ، بينما نحن أمنا طريق قصير يربط دول الخليج العربي ، وممكن من آسيا والهند وسنغافورة ".

واضافت ، " نستطيع ان نمكن الاتصالات الدولية للشركات العالمية إلى أوروبا فقط عن طريق العراق ، وعن طريق تركيا يتم وصولها لأوروبا في ممر قصير وآمن ، وقد عملنا على صناعة الثقة بهذا الممر العراقي حيث زادت السعات المارة عبر الممر العراقي في غضون أشهر بعد تشغيله من 10 جيجا إلى 1800 جيجا وهي في تزايد مستمر ، و هدفنا من تفعيل ممر العراق ترانزيت ليس فقط تعظيم الايرادات ، ولكن صناعة الثقة بالممر العراقي لاضفاء مزيد من الاستقرار الامني والاقتصادي للدولة العراقية".

وحول التعاقد مع الشركات العالمية الكبيرة المختصة بالاتصالات من صناع المحتوى ، اكدت الياسري " وقعنا مع عدد من الشركات العالمية ، واليوم لدينا توقيع عقد مع شركة عمان تيل ، وفي طريقنا للتوقيع مع اوريدو وشركات اخرى عالمية للمرور عبر الممر العراقي ".

واضافت ، " هناك فرصة استثمارية كبيرة جدا ، والعراق بحاجة لها لانشاء مراكز بيانات عالمية تجارية داخل العراق ، حيث يوجد العديد من مراكز البيانات لكنها صغيرة ، واليوم اعطينا الموافقات وفي طريقنا نحو التوقيع لانشاء مركز بيانات عالمي في البصرة ، ولكن لازلنا بحاجة الى مركزين اخرين في الوسط والشمال مثلا في الموصل أو في كركوك مع شركات عالمية أخرى ".

وقالت الياسري ، " نحن ماضون باتجاه التوقيع مع شركة فودافون البريطانية ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لمدة ستة أشهر ، والآن هم يحضرون للعراق وهناك عمل مستمر معهم لوضع تصاميم وخطط واستراتيجيات التحضيرية لإطلاق رخصة الجيل الخامس " الرخصة الوطنية الهاتف النقال"