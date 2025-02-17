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وزارة النقل تقرر فتح خطوط ملاحية بحرية


قررت وزارة النقل فتح خطوط ملاحية بحرية مع عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، بينما رهنت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، إعادة رفع العلم العراقي على البواخر والسفن الوطنية، بإقرار قانون السلطة البحرية، إذ ذكر مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي، في تصريح للجريدة الرسمية، أن الوزارة تعمل على توسيع أسطولها البحري التجاري وفتح خطوط ملاحية مع عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، أهمها الخط الملاحي المباشر مع الصين الذي أسهم في زيادة عدد السفن التجارية الوافدة إلى الموانئ. وأضاف أن الوزارة تملك حاليا ست سفن تجارية، تقدر حمولة ثلاث منها ب 14 ألف طن، هي: البصرة والمثنى والحدباء، تعمل في المياه الدولية خارج المياه الإقليمية العراقية، وقد جابت البحار والمحيطات لنقل العديد من الحمولات المتنوعة، وكذلك الباخرة بغداد ذات الحمولة البالغة 10 آلاف طن التي تعمل بين الإمارات والعراق لنقل الحاويات، فضلا عن باخرتين صغيرتين خدميتين تعملان في مياهنا الإقليمية لتزويد السفن الوافدة إلى الموانئ العراقية بالمياه العذبة والوقود. 

وأشار إلى، أن الوزارة استكملت إجراءات التعاقد مع شركات عالمية متخصصة، لبناء عدد من السفن ذات الحمولات الكبيرة التي تسد حاجة البلد لنقل مفردات البطاقة التموينية والبضائع.

كما بيّن أن الوزارة تلقت مؤخرا عرضا من إحدى الشركات الكويتية المتخصصة، لبناء سفن حديثة بأعلى المواصفات لصالح الشركة العامة للنقل البحري، وهو حاليا قيد الدراسة.

وأفاد الصافي بانضمام العراق إلى اتفاقيات دولية رئيسة، أهمها سلامة الأرواح بالبحار، ومنع التلوث من السفن، وتنظيم العمل بالقطاع البحري، التي تعد متطلبات مهمة لرفع الحظر الدولي عن البواخر العراقية، كما تم اعتماد التحكم الإلكتروني وتدريب الملاكات والطواقم البحرية بمختلف المجالات، إضافة إلى استحصالهم شهادات دولية للعمل على البواخر المحلية.

في حين أوضحت عضو لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البجاري، في تصريح للجريدة الرسمية، تابعه NRT عربية: إن إقرار قانون السلطة البحرية، يعد من ضمن الضوابط التي ينبغي تطبيقها لرفع الحظر الدولي عن البواخر العراقية وإعادة رفع العلم الوطني عليها، فضلا عن تطبيق متطلبات وتعليمات وضوابط المنظمة البحرية الدولية، وتابعت أن البرلمان أنهى تعديل قانون السلطة البحرية وقراءته قراءة أولى، واللجنة حاليا بطور الاستعداد لإكمال قراءته والمصادقة عليه ليدخل حيز التطبيق قريبا.

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