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القبض على 35 تاجراً للمخدرات في إقليم كردستان


أعلنت مديرية الأمن العامة "الاسايش" في اربيل، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، إلقاء القبض على 35 تاجرا للمخدرات في إقليم كردستان.

وقال الضابط في المديرية أركان عمر في مؤتمر صحفي إن "قوات الاسايش تمكنت من ضبط 51 كيلوغراما من المواد المخدرة خلال عمليات أمنية حيث تم ضبط 49 كيلو غراما من مادة الكريستال وكيلوغرامين من مادة الهيرويين".

وأضاف أنه "خلال العمليات الأمنية تمكنت المديرية من القبض على 35 شخصا بتهمة الاتجار بالمخدرات، مبيناً أن عدداً كبيراً منهم أجانب".

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