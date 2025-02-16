اثناء إزالة التجاوزات.. اعتقال عضو بمجلس محافظة ذي قار في احد أسواق الناصرية

افاد مصدر امني اليوم الاحد، باعتقال احد أعضاء مجلس محافظة ذي قار، بعد اشتباك حمايته مع عناصر القوات الأمنية في سوق هرج وسط الناصرية اثناء إزالة التجاوزات.

وقال المصدر ، ان "القوات الأمنية اعتقلت احد أعضاء مجلس محافظة ذي قار وعناصر حمايته جراء تصادمهم مع قوة امنية كانت تعمل على إزالة التجاوزات في سوق هرج وسط مدينة الناصرية".

ولم يتضح سبب المشاجرة وما اذا كان عضو المجلس كان يحاول منع القوات الأمنية من إزالة المتجاوزين.