عمليات بغداد تعتقل عدد من المتهمين بالسحر والشعوذة في العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، اعتقال عدد من المتهمين بالسحر والشعوذة، وحيازة بطاقات ماستر كارد دون تخويل، والاستيلاء على أسلحة ومخدرات وحجز عجلات، إذ ذكر إعلام عمليات بغداد في بيان له، ان "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة القت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم "بالسحر والشعوذة" واخر ضبط بحوزته (23 بطاقة ماستر كارد) بدون تخويل، والاستيلاء على أسلحة واعتدة وكمية من المواد المخدرة".

وأوضحت انه "تم ايضا حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط المرورية، وتأتي هذه الواجبات من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي الكرخ والرصافة خلال (24)ساعة الماضية".