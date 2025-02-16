هيئة النزاهة تعلن فرصة دراسية: دبلوم عالٍ في مكافحة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، فتح باب التقديم لدراسة الدبلوم العالمي المهني في اختصاصات مكافحة الفساد للعام الدراسي 2025-2026، فبحسب الوثائق المعلنة، فان السنة الدراسية تستمر لعام واحد بفصلين دراسيين، وبعدد مقاعد يبلغ 20 مقعدا فقط، ولموظفي الدولة تحديدًا، فيما تضمنت الوثائق عددا من الشروط من بينها ان يكون المتقدم من موظفي الدولة وان يكون مضت سنتان على تعيينه على الأقل وغيرها من الشروط كما في الشروط أدناه:



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