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مجلس النواب يستأنف جلساته اليوم الاحد بعد انقطاع لاسبوعين


يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته الأولى بعد انقطاع استمر أكثر من أسبوعين، حيث يتضمن جدول الأعمال التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، والتصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات، إلى جانب القراءة الأولى لمقترح قانون المختارين.  

وفي ذات السياق، جددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تأكيدها على المضي بإقرار عدد من القوانين المهمة، من بينها قانونا خدمة وتقاعد الحشد الشعبي، وتعديل قانون التقاعد والخدمة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى قانون وزارة الدفاع.  

ويتضمن جدول الأعمال، وفقا للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، والقراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، إضافة إلى مشروع قانون إلغاء اتفاقية إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة من تأشيرة الدخول بين العراق وقبرص.  

فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن اللجنة ستشارك في مناقشة قانون المختارين نظرا لوجود فقرات تتعلق بعملها، مشيرا إلى أن القانون يخص شريحة المختارين الذين يؤدون مهاما أمنية واجتماعية.

كما شدد، على أهمية استئناف البرلمان عمله، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات وضرورة إقرار القوانين العالقة.  

من جانبه، أكد جواد البولاني، عضو لجنة الأمن والدفاع، أن قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي يعد من أهم القوانين التي تسعى اللجنة لإقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي، بعد أن تأجل مرات عدة، موضحا أن اللجنة أنجزت العديد من القوانين، مثل قانوني الأمن الوطني والمخابرات، بعد مناقشات مكثفة واستضافات للجهات المعنية.  

وفيما يخص بالعلاقات الخارجية، أوضح النائب محمد صديق، أن مشروع قانون إلغاء اتفاقية منح حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة تأشيرة الدخول بين العراق وقبرص جاء بناء على طلب رسمي من الجانب القبرصي، مؤكدا على أن البرلمان سيمضي في جدول أعماله دون عقبات تذكر.  

تأتي هذه الجلسة في وقت يتزايد فيه الضغط التشريعي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ما يجعل من هذه القوانين محورية في رسم السياسات المقبلة داخل البلاد.

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