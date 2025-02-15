النائب فالح الخزعلي يطالب محافظ البصرة بتحريك دعوى ضد الحكومة للمطالبة بـ 50 ترليون دينار

وجه النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، خطابا حادا للمحافظ أسعد العيداني، مطالبا إياه بالتحرك بشكل عاجل للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة لمحافظة البصرة، والتي تقدر بحوالي 50 ترليون دينار عراقي.

الخزعلي أشار في تصريح صح إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تظهر أي اهتمام في صرف هذه المبالغ، رغم حاجة المحافظة الماسة لها".

وأوضح، أنه "سبق أن قام بتوجيه كتاب رسمي إلى العيداني دون تلقي استجابة، كما أكد على أن هذه الأموال ضرورية لتحسين الوضع الخدمي في البصرة، التي تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية".

وتعتبر محافظة البصرة واحدة من أكبر المحافظات العراقية وأكثرها ثراء من حيث الموارد الطبيعية، إذ تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط. لكن على الرغم من هذه الثروات، تعاني البصرة من نقص حاد في الخدمات، وهو ما يجعل المطالبة بالحصة المالية المستحقة لها أمرا بالغ الأهمية.

النائب فالح الخزعلي كان قد أعلن في وقت سابق عن إصراره على أن الحكومة الاتحادية يجب أن تلبي مطالب البصرة المالية، التي تقدر بحوالي 50 ترليون دينار، لضمان تحسين ظروف الحياة في المحافظة.

ورغم محاولات النواب لتوجيه دعاوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، فإن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يعتبر أن هذه المسألة من اختصاص السلطة التنفيذية في المحافظة، مما دفع الخزعلي إلى مطالبة العيداني بالتحرك بسرعة لتفعيل المطالب عبر الإجراءات القانونية أو التفاوض مع الحكومة الاتحادية.