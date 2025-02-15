الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير ينحدث عن حكمة وبصيرة المرجعية الدينية في مراعاة المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي
وكالة انباء براثا
109
2025-02-15
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : ترامب وتداعيات توقيع حزمة القرارات الأمريكية.. ما وراء الكواليس
الشيخ جلال الدين الصغير ينحدث عن حكمة وبصيرة المرجعية الدينية في مراعاة المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي
الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم العراق لإنجاح مؤتمر بغداد والمشاركة الفعّالة فيه
رئيس الوزراء يوجه دعوة الى شركة بلانت لزيارة العراق للتعاون في القضايا المناخية
وزير الخارجية يؤكد أن العراق بدأ بتسلم مجموعة من الإرهابيين العراقيين من سوريا
من صلاح الدين.. الحسان: لا يوجد ضغط من الأمم المتحدة على العراق
للتهرب من الدفع وثيقة متداولة .. عمار الحمداني يزور وصلا ضريبيا بقيمة 7 مليارات دينار ويقدمه لمحافظة بغداد
الحكومة العراقية تؤكد التزامها بسياسة عدم التدخل في الشأن السوري
رئيس الوزراء يبحث مع شركة ايرباص تحديث الأسطول الجوي العراقي
وزارة الصحة بصدد توفير خدمة تتيح للمواطن التحقق من سعر ومعلومات الدواء
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
بعد تطمين القضاء.. عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي يشكك" بعدم شمول "خاطفي الايزيديات" بالعفو
353
عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ممكن حل مشكلة كهرباء العراق بـ 12 شهراً!
348
عناصر داعش الارهابي يبداون بتهديد ذوي الضحايا للقبول بدفع فصائل عشائري مقابل التنازل عن الارهابيين ليتم شمولهم بالعفو
315
رئاسة الجمهورية تصادق على قوانين الأحوال الشخصية العفو العام وإعادة العقارات
313
وزير الإعمار بنكين ريكاني يعلنها بلا رتوش: "والله ماعدنا فلوس"
306
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
حيدر الاعرجي
: دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم
: احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
Muna
: بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع
:
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان
: هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع
:
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج
: اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي
: الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع
:
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher
: وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع
:
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني
: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع
:
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي
: السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع
:
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن
: حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك