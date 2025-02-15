الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم العراق لإنجاح مؤتمر بغداد والمشاركة الفعّالة فيه

تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بدعم العراق لإنجاح مؤتمر بغداد والمشاركة الفعّالة فيه.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج العربي ووزير خارجية إيطاليا السابق (2019-2022) بلويجي دي مايو.

وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في سوريا عقب التغيرات السياسية الأخيرة، حيث استفسر لويجي عن تقييم العراق للوضع الراهن في سوريا وآفاق المستقبل هناك، ودور الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار الأوضاع في المنطقة".

وتابع البيان، أن "حسين أعرب عن رغبة العراق في عقد مؤتمر بغداد كفرصة لمناقشة الوضع الإقليمي وتعزيز التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، مسلطًا الضوء على دور العراق في إطلاق المبادرات التي تجمع الفرقاء وتوصل إلى تفاهمات بين الدول".

ولفت البيان إلى، أن "لويجي دي مايو من جانبه، تعهد بدعم الاتحاد الأوروبي لإنجاح المؤتمر والمشاركة الفعّالة فيه، كما تم خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات العراقية - الكويتية".

وأكد البيان، أن "حسين قدم شرحًا عن استعدادات العراق لاستضافة القمة العربية المقبلة في بغداد".

وواصل أن "الجانبين ناقشا العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة، وأيضًا الوضع بين أوكرانيا وروسيا من المنظور الأوروبي سابقًا وحاليًا".

واختتم البيان، أن "حسين وجه دعوة للويجي دي مايو لزيارة العراق، وقد رحب الأخير بالدعوة".