وزير الخارجية يؤكد أن العراق بدأ بتسلم مجموعة من الإرهابيين العراقيين من سوريا

اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين أن العراق بدأ بتسلم مجموعة من الإرهابيين، وهم مواطنون عراقيون،وتم نقلهم إلى السجون العراقية.

وذكر بيان للخارجية" ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين،التقى اليوم السبت جوناثان باول، مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء المملكة المتحدة.

واضاف البيان" انه تم خلال اللقاء، بحث تعقيدات المشهد السياسي في سوريا، حيث أعرب فؤاد حسين عن قلق العراق من نشاطات عصابات داعش الإرهابية داخل الحدود السورية.

وتابع البيان: ناقش الجانبان الدور الإقليمي والدولي في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. واستعرض الوزير نتائج لقائه مع وزير الخارجية في الإدارة السورية على هامش مؤتمر باريس لدعم سوريا الذي عُقد مؤخراً.

وأكد فؤاد حسين ضرورة أن تشمل العملية السياسية في سوريا جميع مكونات وأطياف الشعب السوري دون تهميش لأي طرف، معرباً عن استعداد العراق لتقديم الدعم والمساعدة لضمان مشاركة جميع الأطراف في تحقيق الاستقرار وتجنب التفرد في اتخاذ القرارات