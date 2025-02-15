وزارة التجارة: سلة غذائية جديدة استعدادا لشهر رمضان المبارك

صرّحت وزارة التجارة اليوم السبت، عن إطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية في 20 من شهر شباط/فبراير الحالي، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، إذ أكدت الوزارة في بيان، على استمرار متابعتها للسوق المحلية واتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية قبل بداية شهر رمضان.

وبيّن المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن السلة الغذائية كانت لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لا سيما العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود، من خلال توفير المواد الأساسية بأسعار مدعومة.

كما أوضح البيان، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات استباقية لدعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، ومنها افتتاح أسواق (الهايبر ماركت) التي ساهمت في إعادة التوازن للأسواق من خلال البيع بأسعار الجملة، مع تقديم تخفيض بنسبة 20% لعوائل الرعاية الاجتماعية.

فيما أكدت الوزارة، على أن أسواق (الهايبر ماركت) ستوفر جميع المواد الغذائية على مدار اليوم بأسعار مدعومة، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع 7 مواد للمشمولين بالسلة الغذائية و11 مادة لعوائل الرعاية الاجتماعية، مما سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار قبيل شهر رمضان.