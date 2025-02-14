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جهاز الأمن الوطني: اعتقال 10 متهمين من جماعة "القربان" المتطرفة واحباط مخطط انتحاري لأحدهم في ميسان


صرّح جهاز الأمن الوطني في ميسان، اليوم الجمعة، عن اعتقال 10 متهمين من جماعة "القربان" المتطرفة واحباط مخطط انتحاري في المحافظة، حيث ذكر الجهاز في بيانه، أنه "في عملية استباقية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان من إحباط مخطط انتحاري وإلقاء القبض على (10) أشخاص ينتمون لجماعة القربان المتطرفة، والتي تمارس طقوساً خطيرة تتضمن اختيار أحد أعضائها عن طريق القرعة لإنهاء حياته شنقاً كنوع من القربان المزعوم".

وأوضح أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول نية المجموعة تنفيذ طقوسها المتطرفة، حيث وقعت القرعة على شخص يُدعى (ع.ص)، وكان من المقرر أن يقوم بشنق نفسه خلال الأيام الثلاثة القادمة، وبعد الحصول على الموافقات القضائية، تحركت مفارزنا وتمكنت من اعتقال المستهدف في أحد مقاهي مركز المحافظة".

وأضاف انه "خلال التحقيقات، اعترف المتهم المذكور بانتمائه لجماعة القربان وكشف عن تفاصيل نشاطاتها وأسماء المتورطين فيها، مما مكّن مفارزنا من توسيع عملياتها والقبض على تسعة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة المتطرفة"، مشيرا الى انه "تم إحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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جهاز الأمن الوطني: اعتقال 10 متهمين من جماعة "القربان" المتطرفة واحباط مخطط انتحاري لأحدهم في ميسان
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