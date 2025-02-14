وزارة الاتصالات تعلن عن سعي العراق لتشريع قانون لحماية الملكية الفكرية

صرّحت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الخميس، عن سعي العراق لتشريع قانون خاص بحماية الملكية الفكرية، في إطار جهود الوزارة لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية، إذ أكدت الياسري في كلمة لها خلال "قمة العراق بلا قرصنة" المنعقدة في بغداد، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لتحسين الإجراءات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت على أن بث المحتوى غير القانوني بشكل غير مرخص يعتبر "سرقة" لأموال وجهود المنتجين، موضحة أن هذا الأمر غير مقبول، مؤكدة على أهمية احترام معايير الملكية الفكرية وحقوق النشر من قبل الجهات المنتجة وصانعي المحتوى.

وأضافت الياسري، أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لتحسين بيئة حماية الملكية الفكرية في العراق واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، داعية، إلى وجود منافسة سعرية مرنة وأسعار مخفضة لكي لا يضطر المواطنون إلى اللجوء إلى المحتوى غير القانوني.

وأكدت، على ضرورة وضع معايير للمحتوى المسموح بمشاهدته تلتزم بالقيم الدينية والاجتماعية، مع توفير أدوات للآباء للتحقق من المحتوى، لافتة، إلى أن هذا الموضوع يعد تحديا كبيرا ويتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمنظمات الأممية وصناع المحتوى.

كما لفتت، إلى أن الحكومة تعمل على إعداد قانون لحماية الملكية الفكرية الذي ينتظر إقراره قريبا، مؤكدة، على ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والجهات المختصة لتحقيق أهداف حماية الملكية الفكرية.

وتحدثت عن دعم الوزارة لأي نتائج وتوصيات من قمة العراق بلا قرصنة تساهم في حماية الملكية الفكرية وتعزيز سمعة العراق.