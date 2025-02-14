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السوداني يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن"


توجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (13 شباط 2025)، إلى ألمانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن" بدورته الـ61، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ التي وصلها صباح اليوم.

ويعقد مؤتمر ميونيخ للأمن دورته الحادية والستين غدا الجمعة، بمشاركة حوالي 60 رئيس دولة وحكومة، و150 وزيرا، وعدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية الكبرى وخبراء الأمن من جميع أنحاء العالم.

ويعد المؤتمر أحد أبرز المنتديات العالمية لمناقشة القضايا الأمنية الدولية، ويأتي هذا العام وسط تحديات كبرى، من بينها مستقبل النظام العالمي، وتصاعد الاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب، والأزمات الدولية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ويبدأ بخطاب الافتتاح الذي سيلقيه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كما سيلقي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس كلمات.

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