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مصدر ينفي تعرض إعلامي لمحاولة اغتيال: مشاجرة نتيجة خلافات مادية


نفى مصدر أمني، اليوم الخميس، (13 شباط 2025)، الأنباء عن محاولة اغتيال اعلامي في جانب الرصافة ببغداد.

وذكر المصدر  ان "مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبر محاولة اغتيال احد الاعلاميين ضمن جانب الرصافة، والحادث عبارة عن مشاجرة بين الاعلامي وأحد الأشخاص نتيجة خلافات مادية فيما بينهما".

وأشار الى "تدخل القوات الامنية وتحفظت على اطراف المشاجرة لغرض التسوية".

وكان الاعلامي توني وسام قد أدعى عبر مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي انه تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة في بغداد وناشد وزارة الداخلية والقضاء للتحقيق.

ويظهر في مقطع فيديو (صوره توني)، اعتقال شخص يدعي الاعلامي انه منفذ محاولة الاغتيال.

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