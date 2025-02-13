رفات 28 شهيدًا من مجزرة سجن بادوش تعود إلى ذويهم

سلّمت دائرة الطب العدلي، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، رفات 28 شهيدًا من ضحايا مجزرة سجن بادوش التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية أثناء سيطرتها على محافظة نينوى.

وذكر اعلام وزارة الصحة في بيان أن "هذه الوجبة تعد الثالثة المعلنة لمطابقة رفات شهداء المجزرة، ليصل عدد الحالات التي تم مطابقتها وتسليمها إلى ذويها إلى 151 رفاتًا وذلك برعاية وتوجيه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وبإشراف مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي عباس".

وأكد الدكتور زيد علي أن "مجزرة سجن بادوش تُعد من أعقد القضايا فنيًا؛ نظرًا لوقوعها في منطقة سيول ومياه جارية، إلا أن ملاكات دائرة الطب العدلي بذلت جهودًا استثنائية لجمع ومطابقة الرفات".

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين منذر أن "هناك وجبات قادمة يعمل عليها قسم المقابر الجماعية حتى إغلاق هذا الملف بالكامل".

وأشارت إلى أن "الوجبة الحالية تم تسليمها إلى ذوي الشهداء بتسهيلات مميزة، حيث تم إيصال معظم الشهداء إلى محافظات سكن ذويهم، وهي: بغداد، النجف الأشرف، بابل، كربلاء المقدسة، ذي قار، صلاح الدين، والديوانية".