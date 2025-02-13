لتأمين الزيارة الشعبانية.. الحشد الشعبي ينتشر في كربلاء

انتشرت قوات مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، في السيطرات الخارجية والقطوعات الداخلية في محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان انه "تأتي عملية الانتشار ضمن الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية المباركة، حيث يقصد الملايين من الزوار من داخل العراق وخارجه محافظة كربلاء المقدسة لاحياء هذه المناسبة".

وأضاف: "كان قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني أعلن امس الأربعاء، عن انطلاق الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء المقدسة، مؤكدا مشاركة 3 الاف مقاتل في تنفيذ الخطة".