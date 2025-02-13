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الكشف عن نتائج الضربة الجوية لأوكار "داعش" الارهابي في الانبار


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن نتائج الضربة الجوية التي نفذها صقور الجو العراقية على اوكار داعش الارهابي في محافظة الانبار.

وقالت القيادة في بيان انه "الحاقا ببياننا ليوم أمس 12 شباط الجاري بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F_16 في شمال راوه ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة والتي جاءت وفقا لمعلومات دقيقة وجهد نوعي من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق والتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني ومراقبة مستمرة وتخطيط من خلية الإستهداف في قيادة العمليات المشتركة والتي استهدفت مضافة للإرهابيين".

وأضافت: "إذ خرجت قوة من ابطال الفرقة 7 في قيادة عمليات الجزيرة بتواجد ميداني من قبل قائد الفرقة وبإشراف قائد عمليات الجزيرة وقوة من موارد كتيبة استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية والجهد الهندسي وبإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة لتفتيش مكان الضربة الجوية الناجحة ، وعثرت على 5 جثث للإرهابيين احدها تعود لقيادي في داعش سيتم التعرف على هويته بعد إجراء الفحص الدقيق لجثته ، فضلا عن العثور على اسلحة متوسطة وخفيفة واعتدة مختلفة وأحزمة ناسفة ورمانات يدوية ومواد لوجستية واجهزة موبايل ومبرزات جرمية .

وأشارت القيادة الى انه "ومازالت عملية التفتيش مستمرة ضمن قاطع المسؤولية".

وختمت: "ان قواتنا الامنية البطلة مستمرة في القصاص العادل من الزمر الإرهابية المنهزمة التي لا مكان لها على أرض العراق الطاهرة ولن يحميهم من ضربات رجالنا لا كهوف ولا مناطق صحراوية والموت هو مصيرهم المحتوم".

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