وزارة الزراعة تعلن عن اعداد المخالفين لشروط الجزر

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن عدد المجازر والمحال غير المجازة والقصابين المخالفين خلال 2024، فيما أشارت الى ضبط 335 محل قصابة مخالفا خلال الشهر الأول من العام الحالي، إذ ذكر مدير قسم الإشراف الصحي لمجازر دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، زياد عجيل محمد، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قسم الإشراف الصحي على المجازر التابعة لدائرة البيطرة ومن خلال لجان الرقابة والتفتيش في بغداد وشعب المجازر في المحافظات، يقوم بمتابعة محال بيع اللحوم في الأسواق وبشكل يومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، من إتلاف اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، وكذلك مصادرة اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري غير المجزورة في المجازر الرسمية وغير المختومة من خلال محاضر رسمية".

وشدد، على "ضرورة الجزر في المجازر الرسمية تحت الإشراف الطبي البيطري وعدم خلط اللحوم المستوردة معها"، موضحا أن "نشاط اللجان خلال عام 2024 تمثل بتفتيش 4280 سوقا محلية بزيارات دورية متكررة خلال شهر أو 45 يوما، فضلا عن عدد المحال التي تمت زيارتها خلال هذه الفترة 23489 محلا".

واضاف، أن "عدد محال الجزارة المجازة التي تم الكشف عليها 18593 محلا مجازا و 4896 محلا غير مجاز، وعدد المخالفين من القصابين المحالين الى الوحدات الإدارية الذين تم تسجيلهم 269، وعدد المحالين للقضاء 264 مخالفا".

كما لفت الى ان "عدد إجازات ممارسة المهنة الممنوحة خلال هذه الفترة 837 إجازة، وعدد الإجازات المجددة 1537"، مبينا أن "عدد محال الجزارة التي تم غلقها 148 محلا".

ولفت، الى أن "عدد أماكن الجزر العشوائي التي تم رصدها في المناطق 978، وعدد الحملات المشتركة مع دوائر الرقابة الصحية والأجهزة الأمنية خلال عام 2024 لغرض منع ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع والمدن وتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين خلالها من إتلاف ومصادرة لحوم وغلق محال بلغ 1280 حملة".

وأكمل، أن "عدد الاجتماعات الدورية مع الوحدات الإدارية وصل الى 580 اجتماعا دوريا، وكميات اللحوم المصادرة والتالفة بلغت 22282 كيلوغراما لحم بقر ولحم غنم تمت مصادرتها وإتلافها"، مردفا أن "اللحوم المصادرة بمحاضر رسمية خلال الحملات 1809 كليو غرامات، وهذه تباع بالمزاد وتؤخذ إيرادات للدولة، وكمية اللحوم التي تم إتلافها من قبل الحملات بموجب محاضر رسمية 15727 كيلو غراما".

وبيّن أن "نشاط اللجان للشهر الأول من العام الحالي 2025 كالآتي:

1- عدد الأسواق التي كشفت 314.

2- عدد المحال المجازة 1830محلا.

3- عدد المحال المخالفة 335.

4- عدد الحملات المشتركة في المحافظات 12 حملة.

5- عدد الاجتماعات الدورية 23 اجتماعا.

6- كمية اللحوم المصادر 1670 كيلوغراما".

وذكر "أننا مستمرون بعملنا للقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي ومنع انتشار الأمراض، ونحث القصابين على هذا الموضوع".