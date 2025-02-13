وزير الموارد الماىْية يوجه بالحد من ظاهرة الصيد الجائر

وجّه وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، اليوم الخميس، بالحد من ظاهرة الصيد الجائر في الأهوار، فيما أكد على ضرورة إعداد تقارير دورية وموسعة للواقع البيئي لممتلك الأهوار، فقد ذكرت وزارة الموارد المائية في بيان، إن "وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله ترأس الاجتماع ال(21) للجنة الوطنية لإدارة الأهوار كممتلك للتراث العالمي في محافظة ذي قار/ قضاء الجبايش بحضور النائب ابتسام الهلالي وأعضاء اللجنة في الوزارات والجهات ذات الصلة بإدارة الأهوار والحفاظ عليها".

وقرر، الوزير خلال الاجتماع "على الحد من ظاهرة الصيد الجائر من قبل الصيادين وخاصة في مواسم تكاثر الأسماك، مشيرا الى "مفاتحة الجهات المعنية لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد المخالفين وللحفاظ على الثروة السمكية في الأهوار".

كما أوعز، بإعداد تقارير دورية وموسعة للواقع البيئي لممتلك الأهوار بالتعاون مع الوزارات المعنية لغرض تضمينها في التقرير الوطني لأهوار جنوبي العراق"، منوها الى "إعداد تصاميم ذات جدوى فنية وبيئية لتخصيص مساحات في أهوار محافظات الجنوب لأغراض الاستثمار وتحسين واقع المحافظات الجنوبية مع تنظيم تقرير شهري عن المشاريع الاخرى المتداخلة مع حدود ممتلك الأهوار لمتابعة ترسيم حدود الأهوار والحفاظ عليه كممتلك عالمي ومحمية طبيعية متنوعة بايلوجيا، فضلا عن تحديد ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل للنهوض بالواقع المائي والإروائي للبلاد".