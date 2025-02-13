شرطة محافظة البصرة تلقي القبض على متهم بسرقة حقيبة لموظفي دائرة جباية الكهرباء

تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة من إلقاء القبض على متهم بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي يعود لموظفي دائرة جباية الكهرباء، أثناء توجههم لإيداع المبالغ المحصلة في مصرف الرافدين، حيث ذكرت القيادة في بيان، ان عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ضم نخبة من الضباط والمنتسبين ومفارز المعلومات، بجمع الأدلة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، مما أدى إلى تحديد هوية المتهم ومكان تواجده.

كما أوضح البيان انه بعد عمليات تحرٍ ومتابعة دقيقة، تمكنت القوة من إلقاء القبض على السارق، الذي اعترف صراحةً بارتكاب الجريمة والاستيلاء على مبلغ 37 مليون دينار عراقي، لافتا الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون.